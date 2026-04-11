تكثف الوحدات المحلية بمحافظة جنوب سيناء استعداداتها لاستقبال احتفالات شم النسيم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدن، وتجهيز الشواطئ والحدائق والميادين العامة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات بالمجان، بهدف توفير أجواء آمنة ومبهجة للمواطنين.

الاستعدادات بكافة المدن

وشملت الاستعدادات أعمال ري وقص وتهذيب أشجار الحدائق، ورشها بالتنسيق مع مديرية الصحة لضمان خلوها من أي حشرات، إضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة، وتجميل الجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية، ودهان البلدورات ورفع كفاءة الشوارع.

فتح الحدائق والميادين والشواطئ العامة بالمجان

ووجه محافظ جنوب سيناء، بفتح الحدائق والميادين والشواطئ العامة بالمجان لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بشم النسيم، وتوفير صناديق قمامة على الشواطئ والكورنيش وأماكن التجمعات، مع الحرص على رفعها أول بأول، وتوفير منقذين على الشواطئ، مع التواجد الأمني في مناطق التجمعات، إضافة إلى تمركز سيارة إسعاف بالقرب من كل شاطئ.

استعدادات مدينة شرم الشيخ

قال اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى غسل الممشى السياحي، وتهذيب الحديقة ورفع كفاءة نافورات المياه به، وإجراء أعمال النظافة بكافة القطاعات للحفاظ على المظهر الحضاري، وتجهيز الميادين وإصلاح المطبات لتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب تجهيز الحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات.

استعدادات مدينة رأس سدر

وأكد المهندس حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى تجهيز الشواطئ العامة وتزويدها بكافة احتياجات المواطنين من كراس وشماسي، خاصة أن المدينة تشهد إقبال كبير من الزوار خلال احتفالات أعياد الربيع، بجانب جاهزية الحدائق والمتنزهات، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لاستقبال المواطنين والزوار.

غلق الشواطئ التي تشكل خطر على صحة المواطنين

وأضاف المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى غلق الشواطئ التي تشكل خطر على صحة المواطنين، ووضع لافتات تحذيرية علها لتوعية المواطنين، مع استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، خاصة في محيط الحدائق والميادين وأماكن التجمعات، مع مواصلة أعمال التجميل والإنارة والتشجير طوال فترة الاحتفالات، لضمان تقديم خدمات متميزة لمواطني المدينة وزوارها.

تجهيز شاليهات اليوم الواحد

وأشار إلى أنه جرى تجهيز شاليهات اليوم الواحد التي توجد بمنطقة الممشى السياحي وشاطئ الفيروز، لاستقبال الرواد على مدار يوم واحد بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً بأسعار رمزية.