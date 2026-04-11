محافظ سوهاج يفتتح مدرستين جديدتين بقرية إدفا ضمن احتفالات العيد القومي

كتب : عمار عبدالواحد

02:41 م 11/04/2026

افتتح اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم السبت، مدرستي نجع العرب سلمي للتعليم الأساسي، والحاج محمد حسان الحكيم الابتدائية بقرية إدفا، التابعتين لإدارة سوهاج التعليمية، وذلك في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم نائب المحافظ، ورئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، وقيادات مديرية التربية والتعليم، إلى جانب أعضاء مجلس النواب، وأهالي القرية.

تفاصيل مدرسة نجع العرب سلمي

استهل المحافظ جولته بافتتاح مدرسة نجع العرب سلمى للتعليم الأساسي، والتي أنشئت بتكلفة بلغت 15 مليون و500 ألف جنيه، على مساحة 2084 متر مربع، وتتكون المدرسة من دور أرضي و4 طوابق علوية، وتضم 11 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى ملعب نجيل صناعي مجهز، بما يوفر بيئة تعليمية ورياضية متكاملة للطلاب.

مدرسة الحاج محمد حسان الحكيم

كما افتتح المحافظ مدرسة الحاج محمد حسان الحكيم الابتدائية، والتي أقيمت على مساحة 138.5 متر مربع، بتكلفة بلغت 17 مليونًا و620 ألف جنيه، وتتكون المدرسة من دور أرضي و4 طوابق علوية، وتضم 16 فصلًا دراسيًا، ما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وتقليل التكدس داخل الفصول.

دعم مستمر لتطوير التعليم

وأشاد محافظ سوهاج بالمستوى المتميز للإنشاءات في المدرستين، مؤكدًا أنهما تمثلان إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، من خلال تقليل كثافة الفصول وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة التعليم وتحقيق التفوق الدراسي.

دعوة للحفاظ على المنشآت الجديدة

وفي ختام الجولة، قدم المحافظ التهنئة لأهالي قرية إدفا بمناسبة افتتاح المدرستين، داعيًا إلى الحفاظ على هذه المنشآت التعليمية والاستفادة القصوى من إمكانياتها، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

