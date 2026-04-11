أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، بأن الفريق الإيراني المفاوض استعرض مجموعة من "الخطوط الحمراء" خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتصدرت هذه الشروط ضرورة الحصول على تعويضات مالية عن كافة الخسائر والأضرار التي خلفتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى التحرير الكامل للأصول والأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج في إطار مفاوضات إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا.

اشتراطات طهران لتهدئة حرب إيران

شملت قائمة المتطلبات الإيرانية أيضا صياغة آلية فنية واضحة لإعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز، وضمان الوصول إلى حالة "وقف إطلاق نار ملموس ودائم" لا يقتصر على الداخل الإيراني فحسب، بل يمتد ليشمل جبهات ومناطق أخرى في المنطقة، في إشارة واضحة لمصالح حلفاء طهران الذين انخرطوا في النزاع.

جرى عرض هذه المحددات خلال اللقاء الذي جمع الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، مع شهباز شريف في العاصمة الباكستانية.

آليات استقرار صراع إيران وأمريكا

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في توقيت دقيق؛ حيث يستعد كبار المسؤولين من الجانبين الأمريكي والإيراني للشروع في مفاوضات عالية المخاطر بعد ظهر السبت.