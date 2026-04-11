طهران تكشف خطوطها الحمراء في مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا

كتب : محمود الطوخي

02:39 م 11/04/2026

الوفد الإيراني

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، بأن الفريق الإيراني المفاوض استعرض مجموعة من "الخطوط الحمراء" خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتصدرت هذه الشروط ضرورة الحصول على تعويضات مالية عن كافة الخسائر والأضرار التي خلفتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى التحرير الكامل للأصول والأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج في إطار مفاوضات إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا.

اشتراطات طهران لتهدئة حرب إيران

شملت قائمة المتطلبات الإيرانية أيضا صياغة آلية فنية واضحة لإعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز، وضمان الوصول إلى حالة "وقف إطلاق نار ملموس ودائم" لا يقتصر على الداخل الإيراني فحسب، بل يمتد ليشمل جبهات ومناطق أخرى في المنطقة، في إشارة واضحة لمصالح حلفاء طهران الذين انخرطوا في النزاع.

جرى عرض هذه المحددات خلال اللقاء الذي جمع الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، مع شهباز شريف في العاصمة الباكستانية.

آليات استقرار صراع إيران وأمريكا

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في توقيت دقيق؛ حيث يستعد كبار المسؤولين من الجانبين الأمريكي والإيراني للشروع في مفاوضات عالية المخاطر بعد ظهر السبت.

مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا شروط إيران بمفاوضات باكستان

عدد ساعات نومها وخلفية هاتفها.. ياسمين صبري تجيب على أسئلة الجمهور
زووم

عدد ساعات نومها وخلفية هاتفها.. ياسمين صبري تجيب على أسئلة الجمهور
ترامب: نمتلك احتياطات نفطية تتجاوز مجموع ما تملكه أكبر دولتين في العالم
شئون عربية و دولية

ترامب: نمتلك احتياطات نفطية تتجاوز مجموع ما تملكه أكبر دولتين في العالم
نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية
زووم

نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية
بحضور محافظ المركزي.. بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
اقتصاد

بحضور محافظ المركزي.. بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
طهران تكشف خطوطها الحمراء في مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

طهران تكشف خطوطها الحمراء في مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا

