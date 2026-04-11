فيديو زفاف يتحول لفوضى مرورية.. ضبط 5 متهمين بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من قائدي السيارات بالسير برعونة وتعطيل الحركة المرورية بمحافظة قنا، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة في الفيديو وقائديها، وتبين أنهم 5 أشخاص مقيمون بمحافظة قنا.

فيديو زفاف يتحول لفوضى مرورية

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في مقطع الفيديو المتداول، مؤكدين أن ذلك جاء خلال مشاركتهم في الاحتفال بزفاف أحد أصدقائهم.

إجراءات قانونية

وتم التحفظ على السيارات المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

