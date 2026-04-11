تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها لتيسير الخدمات على المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات مرنة تهدف إلى تسهيل استخراج المستندات الرسمية، في إطار احترام حقوق الإنسان وتقديم خدمة مميزة لكافة الفئات.

رصد الحالات الإنسانية وتقديم التيسيرات

حرصت الإدارة على متابعة الحالات الإنسانية من المترددين على أقسامها المختلفة في جميع المحافظات، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لهم، خاصة المرضى وكبار السن. واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويسر، دون تعقيدات.

التزام مستمر بتطوير الخدمات

أكدت وزارة الداخلية استمرارها في تطبيق إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية في تطوير المنظومة الأمنية الحديثة.

دعم حقوق الإنسان في الخدمات الشرطية

تأتي هذه الجهود في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، وتقديم خدمات ميسرة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين