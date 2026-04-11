الداخلية تواصل التيسير على المواطنين بكافة المحافظات

كتب : علاء عمران

12:47 م 11/04/2026

الجوازات تواصل تقدم تسهيلات لكبار السن

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها لتيسير الخدمات على المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات مرنة تهدف إلى تسهيل استخراج المستندات الرسمية، في إطار احترام حقوق الإنسان وتقديم خدمة مميزة لكافة الفئات.

رصد الحالات الإنسانية وتقديم التيسيرات

حرصت الإدارة على متابعة الحالات الإنسانية من المترددين على أقسامها المختلفة في جميع المحافظات، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لهم، خاصة المرضى وكبار السن. واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويسر، دون تعقيدات.

التزام مستمر بتطوير الخدمات

أكدت وزارة الداخلية استمرارها في تطبيق إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية في تطوير المنظومة الأمنية الحديثة.

دعم حقوق الإنسان في الخدمات الشرطية

تأتي هذه الجهود في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، وتقديم خدمات ميسرة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
مصطفى الفقي: العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية.. ودور مصر متوازن
مصطفى الفقي: العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية.. ودور مصر متوازن
صور.. سكك حديد مصر تُسيّر قطارًا لنقل مئات السودانيين
صور.. سكك حديد مصر تُسيّر قطارًا لنقل مئات السودانيين
استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن
استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن
بحضور محافظ المركزي.. بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
بحضور محافظ المركزي.. بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

