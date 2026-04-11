مصر تستهدف طرح سندات دولية بـ 4 مليارات دولار بالعام المالي المقبل

كشف أحمد كجوك وزير المالية، إن موازنة العام المالي المقبل تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

زيادة الإيرادات العامة للدولة

وأكد أحمد كجوك في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن موازنة العام المالي المقبل، أنهم قاموا بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذًا فى الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة.

وأضاف الوزير أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.6% مقابل مصروفات عامة متوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.