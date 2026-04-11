واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تعزيز خدماته الجماهيرية، من خلال الدفع بقوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بعدد من المحافظات، في إطار التيسير على المواطنين.

قوافل متنقلة تغطي 9 محافظات

انتشرت القوافل في محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنيا - أسيوط - الدقهلية - البحيرة - المنوفية - شمال سيناء)، حيث أسفرت جهودها عن استخراج 6471 بطاقة رقم قومي و25182 مصدرا مميكنا.

استمرار القوافل بدءا من 11 أبريل

نظرا للإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المذكورة اعتبارا من 11 أبريل 2026، لضمان تلبية الطلبات المتزايدة.

خطوط ساخنة لتلبية الطلبات الفورية

واصل القطاع تلقي طلبات المواطنين عبر الخطين المختصرين (15340) للخدمات العامة، و(15341) لكبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية، حيث تم استخراج وتسليم 1103 بطاقة رقم قومي و77 مصدرا مميكنا في نفس اليوم.

تم إيفاد مأموريات لـ 74 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها في أماكن تواجدهم.

خدمات ميدانية بالعاصمة الإدارية والنوادي

واصل القطاع تقديم خدماته للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وبعض النوادي، حيث تم استخراج وتسليم بطاقات لعدد 261 مواطنا.

دعم كبار السن وذوي الهمم بالمراكز النموذجية

استقبلت المراكز النموذجية المواطنين من كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، وتم استخراج وتجديد بطاقات لـ 400 مواطن.

حظيت هذه الجهود بإشادة واسعة من المواطنين، لما توفره من وقت وجهد وتسهيلات في الحصول على الخدمات بشكل سريع وميسر.

