مع اقتراب احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، تتحول مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ إلى وجهة رئيسية يقصدها الآلاف من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تمتزج أجواء البهجة بعبق التاريخ، وتتصدر صناعة الفسيخ والأسماك المملحة المشهد باعتبارها أحد أهم مظاهر التراث المصري المرتبط بهذه المناسبة.

دسوق.. مدينة القلاع الثلاث

تتمتع دسوق بمكانة خاصة بين مدن الدلتا، إذ تُعرف منذ سنوات طويلة بـ"مدينة القلاع الثلاث"، نظرًا لتميزها في ثلاث صناعات رئيسية شكلت هويتها الاقتصادية والتراثية، وهي الأسماك المملحة، والحلويات، والفخار. هذا التنوع جعلها مركزًا تجاريًا نشطًا، وجذب إليها الزوار، خاصة خلال المواسم والأعياد.

ولا تكتمل زيارة المدينة دون اقتناء الفسيخ أو حلوى دسوق الشهيرة، خصوصًا أن المدينة تحمل طابعًا دينيًا مميزًا، لارتباطها بمقام العارف بالله إبراهيم الدسوقي، ما يمنحها بُعدًا روحيًا إلى جانب شهرتها التجارية.

تاريخ طويل في صناعة الفسيخ

تعود جذور صناعة الأسماك المملحة في دسوق إلى عقود ممتدة، حيث تناقلت الأجيال أسرار المهنة، بداية من اختيار أجود أنواع أسماك البوري، وصولًا إلى تقنيات التمليح الدقيقة التي تمنح المنتج مذاقًا مميزًا وجودة عالية.

هذا التراكم في الخبرات جعل فسيخ دسوق علامة معروفة، يقصدها الزبائن من القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، بل ويمتد الطلب إلى خارج مصر، في ظل الثقة الكبيرة في جودة المنتج.

إقبال المواطنين رغم تفاوت الأسعار

يؤكد عدد من المواطنين أن فسيخ دسوق يحتفظ بمكانته رغم اختلاف الأسعار، حيث أوضحت داليا إبراهيم، ربة منزل من محافظة البحيرة، أنها تحرص سنويًا على الشراء من محال محددة داخل المدينة لما تتمتع به من جودة وثقة.

فيما أشار حسان فتحي، عامل زراعي من مركز فوه، إلى أن فسيخ دسوق "خارج المنافسة"، مؤكدًا أنه يشتري احتياجاته قبل شم النسيم بعدة أيام رغم توافر المنتج في مدينته.

أما مصطفى شكري، سائق من شبراخيت، فاعتبر أن شراء الفسيخ من دسوق جزء أساسي من طقوس الاحتفال، حيث تجتمع الأسرة حول مائدة تضم الفسيخ مع البصل الأخضر والليمون، في مشهد يعكس أصالة العادات المصرية.

استعدادات مبكرة قبل شم النسيم

ومن داخل أحد محال الفسيخ، أوضح عمرو محمد علي، أحد تجار الأسماك المملحة في دسوق، أن الاستعدادات تبدأ قبل شم النسيم بنحو أسبوعين، حيث يتم تجهيز الأسماك الطازجة بمختلف الأحجام، والتأكد من جودة الخامات المستخدمة في التمليح.

وأشار إلى الاعتماد على الملح الخشن عالي الجودة، مؤكدًا أن الزبائن يأتون خصيصًا إلى دسوق بحثًا عن الطعم المميز الذي اشتهرت به المدينة عبر السنوات.

أسعار الفسيخ والأسماك المملحة 2026

كشف عمرو عن تفاصيل الأسعار هذا العام، موضحًا وجود تنوع يلائم مختلف الفئات:

الفسيخ الكبير: من 450 إلى 500 جنيه للكيلو

الفسيخ المتوسط: نحو 360 جنيهًا للكيلو (حوالي 3 حبات)

الفسيخ الصغير: 280 جنيهًا للكيلو

السردين المملح: 180 جنيهًا للكيلو

الرنجة الهولندي: من 180 إلى 280 جنيهًا حسب الجودة.