الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش بطفلتين في شمال سيناء

كتب : علاء عمران

11:51 ص 11/04/2026

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة ومحاولة التحرش بأخرى في محافظة شمال سيناء.

كشف ملابسات واقعة تحرش مثيرة للجدل

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

وتبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة القسيمة بمحافظة شمال سيناء.

نهاية متهم في واقعة تحرش بشمال سيناء

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في التحريات. كما تم استدعاء ذوي الطفلتين، وأيدوا ما جاء في أقوال المتهم والتحريات بشأن الواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وزارة الداخلية تحرش شمال سيناء جرائم أطفال السوشيال ميديا

