تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة ومحاولة التحرش بأخرى في محافظة شمال سيناء.

كشف ملابسات واقعة تحرش مثيرة للجدل

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

وتبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة القسيمة بمحافظة شمال سيناء.

نهاية متهم في واقعة تحرش بشمال سيناء

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في التحريات. كما تم استدعاء ذوي الطفلتين، وأيدوا ما جاء في أقوال المتهم والتحريات بشأن الواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين