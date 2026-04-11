قال أحمد كجوك وزير المالية، وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل اعتمدت 47 جنيهًا كمتوسط لسعر الصرف بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد الموازنة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن موازنة العام المالي المقبل، أن الهيئة العامة للبترول اعتمدت سعر الصرف عند 49 جنيها لكل دولار للمزيد من التحوط بالعام المالي المقبل.

ويعد سعر الدولار بالموازنة سعر استرشادي لتحديد حجم الموازنة وبالتالي يمكن أن ينخفض أو يزيد عنه وفق مرونة سعر الصرف وتدفقات موارد العملة.

قفزة في سعر الدولار

تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في زيادة الضغوط على الدولار لينخفض الجنيه بنحو 14% خلال الشهر الأول للصراع ليقترب من أدنى مستوى قرب 55 جنيها.

جاء ذلك تحت خروح مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون وسندات الخزانة" والتي قدرتها وكالة ستاندرد آند بورز بنحو 10 مليارات دولار في الشهر الأول من الصراع.