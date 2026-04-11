أعلن المهندس محمد عبد الرحمن، نقيب المهندسين بمحافظة الإسماعيلية، عن تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم نخبة متميزة من خبراء الهندسة الاستشارية والإنشائية، وذلك لبدء تنفيذ أعمال المعاينة والتقييم الشامل لكافة المنشآت الآيلة للسقوط بمختلف أحياء المحافظة.

وأوضح نقيب المهندسين أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار تفعيل الدور الوطني والمهني لنقابة المهندسين باعتبارها جهة استشارية للدولة.

خبرات هندسية متخصصة تقود المهمة

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة تضم مجموعة من كبار الاستشاريين والمتخصصين في الهندسة الإنشائية، بما يضمن إجراء تقييمات دقيقة وموضوعية للحالة الفنية للمباني، مع الاعتماد على أحدث المعايير الهندسية في الفحص والتقييم.

معاينات ميدانية دقيقة وشاملة

وأضاف أن اللجنة ستباشر أعمالها من خلال تنفيذ فحص ميداني دقيق وشامل للمباني التي تم رصدها باعتبارها آيلة للسقوط، حيث سيتم الوقوف على الحالة الإنشائية لكل مبنى على أرض الواقع، دون الاكتفاء بالتقارير النظرية.

تقارير فنية تحدد مصير المباني

وأوضح أن اللجنة ستقوم بإعداد تقارير هندسية مفصلة تتضمن توصيفًا دقيقًا للحالة العامة لكل منشأة، إلى جانب تحديد مستوى الخطورة، مع وضع توصيات فنية حاسمة تشمل أعمال الترميم والتدعيم الفوري للمباني القابلة للإصلاح، أو الإزالة الكلية أو الجزئية للمباني التي تمثل خطرًا داهمًا.

تنسيق كامل مع الجهات التنفيذية

وأكد المهندس محمد عبد الرحمن أن النقابة تعمل بكامل طاقتها لسرعة إنجاز هذه التقارير، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات التنفيذية المختصة بمحافظة الإسماعيلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

السلامة الإنشائية أولوية قصوى

وشدد على أن معايير الأمان والسلامة الإنشائية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة، مؤكدًا أن جميع أعمال الفحص والتقييم ستتم وفق أعلى درجات الدقة والمهنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، وتعزيز استقرار البيئة العمرانية داخل المحافظة.