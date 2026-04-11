الأمن يكشف ملابسات اصطدام ميكروباص بمواطن ويضبط السائق

كتب : علاء عمران

12:13 م 11/04/2026

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة اصطدام سائق ميكروباص بأحد المواطنين وتعريض حياته للخطر بمحافظة المنوفية، عقب تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعت الأجهزة الأمنية منشورا متداولا يتضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه للاصطدام بواسطة سيارة أجرة "ميكروباص"، ما أدى إلى تعريض حياته للخطر.

بالفحص والتحريات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

بمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المًشار إليه، وتم التحفظ على السيارة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

تحقيقات النيابة حوادث الطرق ضبط سائق ميكروباص قويسنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع حرارة وأمطار ورياح على بعض المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع حرارة وأمطار ورياح على بعض المناطق
مسؤول باكستاني: نتوقع نتائج إيجابية لمفاوضات حرب إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

مسؤول باكستاني: نتوقع نتائج إيجابية لمفاوضات حرب إيران وأمريكا
"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
شئون عربية و دولية

"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
شقيقات "عريس المرج" في المحكمة: الإعدام مش كفاية.. اتقتل غدر ولازم حقه يرجع
حوادث وقضايا

شقيقات "عريس المرج" في المحكمة: الإعدام مش كفاية.. اتقتل غدر ولازم حقه يرجع
هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب
شئون عربية و دولية

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

