نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة اصطدام سائق ميكروباص بأحد المواطنين وتعريض حياته للخطر بمحافظة المنوفية، عقب تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رصد الواقعة عبر مواقع التواصل

تابعت الأجهزة الأمنية منشورا متداولا يتضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه للاصطدام بواسطة سيارة أجرة "ميكروباص"، ما أدى إلى تعريض حياته للخطر.

تحديد وضبط المتهم

بالفحص والتحريات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

اعتراف بارتكاب الواقعة

بمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المًشار إليه، وتم التحفظ على السيارة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

