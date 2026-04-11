كجوك: موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا

كشف أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المقبل الذي يبدأ في يوليو 2026 قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولار للبرميل وهي نفس متوسطات العام المالي الحالي.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن موازنة العام المالي المقبل خصصت 16 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية مقارنة مع 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

زيادة استنائية للسولار والبنزين

كانت مصر لجأت بشكل استثنائي خلال مارس الماضي إلى زيادة سعر البنزين والسولار بواقع 3 جنيهات للتر الواحد بعد أن تخطى سعره عالميا 100 دولار للبرميل بسبب التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة.