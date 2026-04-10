كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات بلاغ بنشوب حريق داخل عقار خاص بنزل شباب الأزهر بدائرة مركز أخميم، ما أسفر عن تلفيات وإصابة حارس الأمن باختناق.

حارس أمن يشعل حريقًا بنزل شباب الأزهر في سوهاج

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على النيران.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن منظفات وأدوات كهربائية بالبدورم، وامتد إلى 3 غرف ومخزن، ما أدى إلى تلف بعض الأثاث والمفروشات.

وأسفر الحريق عن إصابة حارس الأمن باختناق، وتم إسعافه في حينه، بينما كشفت التحريات تورطه في الواقعة.

وبمواجهته أقر بإشعال النيران باستخدام مادة قابلة للاشتعال "بنزين" بهدف إخفاء استيلائه على أجهزة ومفروشات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

