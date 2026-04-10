إعلان

تفاصيل حريق نزل شباب الأزهر بسوهاج: الحارس سرق العهدة وأشعل النيران

كتب : صابر المحلاوي

09:57 م 10/04/2026

نشوب حريق داخل عقار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات بلاغ بنشوب حريق داخل عقار خاص بنزل شباب الأزهر بدائرة مركز أخميم، ما أسفر عن تلفيات وإصابة حارس الأمن باختناق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على النيران.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن منظفات وأدوات كهربائية بالبدورم، وامتد إلى 3 غرف ومخزن، ما أدى إلى تلف بعض الأثاث والمفروشات.

وأسفر الحريق عن إصابة حارس الأمن باختناق، وتم إسعافه في حينه، بينما كشفت التحريات تورطه في الواقعة.

وبمواجهته أقر بإشعال النيران باستخدام مادة قابلة للاشتعال "بنزين" بهدف إخفاء استيلائه على أجهزة ومفروشات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

إعلان

إعلان

