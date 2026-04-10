أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B/B" للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير.

كما أبقت على نظرتها المستقبلية لمصر عند مستقرة، وفق بيان لها اليوم.

لماذا منحت ستاندرد آند بورز مصر نظرة مستقبلية مستقرة؟

ترى الوكالة أن هذا التوقع المستقر لنظرتها لمصر يعكس التوازن بين آفاق النمو المتوسطة الأجل في مصر وزخم الإصلاح القوي في مواجهة المخاطر المتجددة الناجمة عن صراع مطول.

وأشارت إلى أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط يشكل ضغطاً متجدداً على موقف مصر الخارجي، الذي لا يزال عرضة للصدمات في أسواق الطاقة والغذاء العالمية.

ضغوط مرتقبة على مصر من الصراع بالمنطقة

ومن المرجح أيضاً أن تؤدي هذه الضغوط الخارجية إلى تضخيم الديناميكيات التضخمية، مما يبقي أسعار الفائدة المحلية مرتفعة لفترة طويلة.

مصر تمتلك احتياطيات قوية ومرونة سعر الصرف

ومع ذلك، تمتلك مصر احتياطيات خارجية أقوى بكثير مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة، بما في ذلك احتياطيات دولية أعلى، وسعر صرف أكثر مرونة، واستمرار الوصول إلى الدعم متعدد الأطراف، وفق بيان اليوم.



وبناءً على ذلك، أكدنا تصنيفاتنا الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لمصر عند مستوى "B/B". والتوقعات مستقرة.

تصنيف موديز لمصر

جاء ذلك بعد أن أبقت وكالة موديز للتصميف الائتماني تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

اقرأ أيضا



