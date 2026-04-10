حكاية عامل قتل زوجته بـ"عصا" وترك جثتها أمام طفلها بالهرم

كتب : صابر المحلاوي

07:28 م 10/04/2026

لم تكن سوى وصلة عتاب داخل شقة هادئة، لكنها سرعان ما تحولت إلى جريمة مأساوية، بعدما اشتعل الخلاف بين زوجين، لينتهي بمقتل زوجة على يد زوجها أمام أعين طفلهما الصغير في منطقة الهرم.

قبل ساعات فقط، كانت "س. م." (37 عامًا) تحاول لملمة شتات حياتها، بعد جلسة عرفية أنهت خلافاتها مع زوجها "م. ع." (41 عامًا)، على خلفية اتهامها بالاستيلاء على أموال منه، لتعود إلى منزلها على أمل بداية جديدة.

هدوء لم يدم طويلًا.. كلمات عتاب أعادت إشعال الخلاف من جديد، ومع تصاعد التوتر، فقد الزوج السيطرة على نفسه، ليمسك بعصا خشبية ويحول لحظات الغضب إلى اعتداء وحشي.

الضربات توالت دون رحمة، حتى سقطت الزوجة أرضًا غارقة في دمائها، بعد أن تعرضت لوصلة تعذيب قاسية، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة، بينما وقف الطفل شاهدًا على انهيار أسرته في مشهد يفوق احتماله.

لم تمر الجريمة دون حساب، حيث تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا، وتم ضبط الزوج، الذي أقر بارتكاب الواقعة بدافع الغضب، لتبدأ النيابة تحقيقاتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليها "س. م." (37 عامًا)، كانت قد عادت إلى منزلها بعد جلسة عرفية لإنهاء خلافاتها مع زوجها "م. ع." (41 عامًا)، بسبب اتهامها بالاستيلاء على أموال منه، إلا أن مشادة كلامية تجددت بينهما بعد ساعات قليلة، تطورت إلى اعتداء عنيف باستخدام عصا خشبية.

وأوضحت التحريات، أن الزوج انهال على زوجته ضربًا دون توقف، محدثًا بها إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسدها، حتى سقطت جثة هامدة، وسط صدمة طفلهما الذي شاهد الواقعة كاملة، فيما تبين أن الاعتداء جاء نتيجة خلافات مالية متراكمة بين الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بدافع الغضب، لتأمر النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

جريمة قتل خلافات أسرية زوج يقتل زوجته

