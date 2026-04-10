شهد خط السكة الحديد بين محطتي سمادون وأشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، واقعة سقوط طفل من أحد القطارات، ما أسفر عن إصابته، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

حالة الطفل

وبحسب مصدر طبي، فإن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يمتلك بيانات واضحة عن هويته، سوى أنه يُدعى "يوسف أشرف"، ويُشير إلى أنه من منطقة شبرا، فيما لا تزال ظروف الحادث قيد الفحص.

نقله إلى المستشفى

جرى نقل الطفل إلى مستشفى أشمون العام، حيث يخضع للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الرعاية المطلوبة.

إجراءات قانونية وبحث عن الأسرة

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود للتوصل إلى أسرة الطفل، والوقوف على ملابسات الواقعة.