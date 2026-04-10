"وقع من القطار".. إصابة طفل في حادث مروع ونقله لمستشفى أشمون بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:37 م 10/04/2026

سقوط طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من قطار

شهد خط السكة الحديد بين محطتي سمادون وأشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، واقعة سقوط طفل من أحد القطارات، ما أسفر عن إصابته، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

حالة الطفل

وبحسب مصدر طبي، فإن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يمتلك بيانات واضحة عن هويته، سوى أنه يُدعى "يوسف أشرف"، ويُشير إلى أنه من منطقة شبرا، فيما لا تزال ظروف الحادث قيد الفحص.

نقله إلى المستشفى

جرى نقل الطفل إلى مستشفى أشمون العام، حيث يخضع للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الرعاية المطلوبة.

إجراءات قانونية وبحث عن الأسرة

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود للتوصل إلى أسرة الطفل، والوقوف على ملابسات الواقعة.

سقوط طفل سقوط من قطار أشمون المنوفية ذوي الاحتياجات الخاصة

تقرير دولي يقدر خروج أموال ساخنة من مصر بـ 10 مليارات دولار خلال مارس..
أخبار البنوك

تقرير دولي يقدر خروج أموال ساخنة من مصر بـ 10 مليارات دولار خلال مارس..
