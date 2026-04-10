كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من قائدي المركبات بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الإسماعيلية، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

السير عكس الاتجاه يطارد 5 سائقين بالإسماعيلية

وتبين من الفحص أن المركبات الظاهرة في الفيديو عددها 5 مركبات، شملت 3 سيارات ميكروباص "فان"، وتوك توك، وتروسيكل، و3 منها بدون تراخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المركبات وقائديها، وجميعهم مقيمون بدائرة محافظة الإسماعيلية.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررين ذلك بمحاولة اختصار الطريق.

وتم التحفظ على المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.

