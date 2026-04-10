ضبط شخص تعدّى على كلاب ضالة بسلاح "رش" في الإسماعيلية

كتب : صابر المحلاوي

08:32 م 10/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلاب ضالة باستخدام سلاح ناري، ما أدى إلى نفوقها بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل تعدي شاب على الكلاب الضالة بالإسماعيلية

وتبين من الفحص تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن سببها قيام أحد الجيران بوضع طعام للكلاب الضالة أمام منزله، ما تسبب في تجمعها وتعريض أطفاله للخطر.

وأضاف أنه استخدم بندقية ضغط هواء "رش" لتفريق الكلاب من أمام المنزل دون قصد إصابتها، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

