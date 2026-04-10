كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية بمحافظة الجيزة.

ضبط طرفي مشاجرة تبادلوا التعدي بسبب "رش المياه" بالجيزة

وتبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة العمرانية بين طرفين، ضم كل منهما 4 أشخاص، بينهم من له معلومات جنائية، بسبب خلاف على قيام أحد أفراد الطرف الأول بسكب المياه على أحد أفراد الطرف الثاني، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.