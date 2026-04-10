قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا على إيران، مؤكدًا أنه سيتم فتح مضيق هرمز سواء تم التوصل إلى اتفاق أو بدونه.

وأضاف ترامب خلال كلمة له في "قاعدة أندروز" المشتركة اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تترك الإيرانيين يتحكمون في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إعادة فتح المضيق ستتم قريبًا، رغم أن الولايات المتحدة لا تستخدمه.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن الشرط الأول لأي اتفاق يتمثل في عدم وجود تخصيب نووي داخل إيران.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بفرض رسوم على مضيق هرمز باعتباره مياه دولية.

وأشار ترامب إلى أن إيران خسرت على المستوى العسكري، مضيفًا أن قدراتها المتبقية في مجال صناعة الصواريخ باتت ضئيلة.

ولفت ترامب إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن القوات البحرية والبرية والبارجات والطائرات الأمريكية لا تزال موجودة.