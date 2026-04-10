تمكنت أجهزة الأمن من سحب 858 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك على مستوى الجمهورية، في إطار متابعة الالتزام بالتعليمات المرورية.

سحب 858 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

أوضحت الجهات المعنية أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس، وجرى تفعيل اللوائح المرورية على المخالفين.

تواصل وحدات المرور استقبال المواطنين على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، باعتباره خطوة مهمة لتطبيق منظومة مرورية حديثة.

تستمر الوزارة في تقديم الخدمة الإلكترونية لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية، لطلب تركيب الملصق وسداد الرسوم عبر موقع بوابة مرور مصر.

يستمر العمل داخل وحدات المرور حتى الساعة 5 مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، إلى جانب الفترة الصباحية المحددة.

اقرأ أيضا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟