سحب 858 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بمختلف المحافظات

كتب : علاء عمران

11:40 ص 10/04/2026

الملصق الالكترونى

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 858 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك على مستوى الجمهورية، في إطار متابعة الالتزام بالتعليمات المرورية.

سحب 858 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

أوضحت الجهات المعنية أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس، وجرى تفعيل اللوائح المرورية على المخالفين.

تواصل وحدات المرور استقبال المواطنين على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، باعتباره خطوة مهمة لتطبيق منظومة مرورية حديثة.

تستمر الوزارة في تقديم الخدمة الإلكترونية لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية، لطلب تركيب الملصق وسداد الرسوم عبر موقع بوابة مرور مصر.

يستمر العمل داخل وحدات المرور حتى الساعة 5 مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، إلى جانب الفترة الصباحية المحددة.

اقرأ أيضا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية اللوائح المرورية الخدمة الإلكترونية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيلينسكي: القوات الأوكرانية أسقطت مسيّرات "شاهد" الإيرانية خلال حرب إيران
شئون عربية و دولية

زيلينسكي: القوات الأوكرانية أسقطت مسيّرات "شاهد" الإيرانية خلال حرب إيران
قاليباف محذرًا من انتهاكات "وقف إطلاق النار": الوقت ينفد
شئون عربية و دولية

قاليباف محذرًا من انتهاكات "وقف إطلاق النار": الوقت ينفد
هل تتراجع أسعار السيارات بعد توقف حرب إيران وأمريكا وانخفاض الدولار؟
أخبار السيارات

هل تتراجع أسعار السيارات بعد توقف حرب إيران وأمريكا وانخفاض الدولار؟
انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

16 عاما بين الصورتين|جاكي شان وجايدن سميث يتصدران التريند.. ما القصة؟
أجنبي

16 عاما بين الصورتين|جاكي شان وجايدن سميث يتصدران التريند.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان