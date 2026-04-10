

في واحدة من أكثر الحوادث إيلامًا التي شهدتها منطقة الجمالية مؤخرًا، استيقظت الأزقة الضيقة المحيطة بالمشهد الحسيني على صوت ارتطام مدوٍ، تبعه صراخ واستغاثات، ليكشف المشهد عن كارثة حقيقية تحت الأنقاض.

لحظات رعب في حارة أم الغلام بالجمالية

في العنوان رقم 7 حارة أم الغلام، انهار الجزء الخلفي من عقار سكني مكوّن من ثلاثة طوابق، بشكل مفاجئ، مخلفًا وراءه دمارًا جزئيًا في المبنى، وحالة من الذعر بين السكان.

شهود عيان أكدوا أن صوت الانهيار كان "كأنه زلزال ضرب الحارة"، حيث تساقطت أجزاء من العقار في لحظات، دون إنذار مسبق، وسط عجز الأهالي عن التدخل.

ضحايا تحت ركام عقار الجمالية

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة.

أسفرت الجهود عن استخراج جثمانين لشخصين من الجنسية السودانية وإنقاذ مصاب تم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الحسين لتلقي العلاج ولا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

مبنى الجمالية يفتح ملف العقارات القديمة

الحادث أعاد إلى الواجهة ملف العقارات القديمة في المناطق التاريخية، خاصة تلك التي تعاني من تهالك في البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية.

السكان أشاروا إلى وجود تشققات سابقة في المبنى، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الانهيار، ومحاسبة المسؤولين إن وُجد تقصير.

