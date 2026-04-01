إعلان

الجنح والجنايات والإعدام.. المدة القانونية لانقضاء الأحكام بمضي الوقت

كتب : صابر المحلاوي

10:10 م 01/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعد الأحكام الجنائية أحد أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين، خصوصًا عند ظهورها في الفيش الجنائي الصادر لهم، ما يدفع البعض للتساؤل حول إمكانية سقوط هذه الأحكام إذا صدرت غيابيًا ولم تُنفذ وسقطت بمضي المدة القانونية.

المدة القانونية لانقضاء الأحكام الجنائية

وأوضح المحامي حسين منصور أن الأحكام الجنائية الصادرة عن الجنح تنقضي بعد مرور 3 سنوات، فيما تنقضي أحكام الجنايات بعد مرور 20 سنة، وأحكام الإعدام بعد 30 سنة.

وشدد "منصور" على أن سقوط الحكم ليس تلقائيًا بعد هذه المدة، بل يتطلب اتخاذ إجراءات الطعن المناسبة حسب نوع الحكم، سواء بالمعارضة أو الاستئناف في الجنح، أو إعادة الإجراءات في الجنايات ليصدر حكم بانقضاء الدعوى بمضي المدة، وفقًا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحصول على شهادة بانقضاء الحكم

وأشار إلى أن من صدر ضده حكم جنحة وسقط بمضي المدة بعد الطعن عليه، يجب أن يحصل على شهادة من النيابة المختصة تثبت انقضاء الحكم بمضي المدة، والتوجه بها إلى مصلحة الأمن العام لطلب محو هذه الأحكام من الفيش الجنائي، بما يضمن عدم تأثيرها على الحقوق القانونية لصاحبها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيش الجنائي أحكام جنائية شهادة النيابة الأحكام الجنائية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

