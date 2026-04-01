دومتي ترفع أسعار منتجاتها من الجبن بدءا من الثلاثاء 7 أبريل

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة دومتي للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار جبن "دومتي" بدءا من الثلاثاء المقبل الموافق 7 أبريل.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 500 جرام إلى 513 جنيه جملة للكرتونة 10 قطع لتباع للمستهلك بنحو 52 جنيها.

كما رفعت الشركة سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 250 جرام إلى 578 جنيه جملة للكرتونة 20 قطعة لتباع للمستهلك بنحو 30 جنيها.

كما رفعت الشركة سعر عبوة جبن دومتي 125 جرام إلى 450 جنيها للكرتونة جملة لتباع للمستهلك بسعر 17 جنيها.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة بعد تطبيق الزيادة الجديدة: