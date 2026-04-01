تعطيل الدراسة غداً في المنيا بسبب الطقس السيئ

كتب : جمال محمد

11:32 م 01/04/2026

اللواء عماد كدواني

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

جاء ذلك في أعقاب تعرض المحافظة لعاصفة ترابية وموجة من الطقس السيئ وغير المستقر، ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، لمواجهة تداعيات الحالة الجوية.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تطورات الطقس، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع أي طوارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الجاهزية لمعدات التدخل السريع، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ، مع مراجعة أعمدة الإنارة واللافتات والإعلانات بالشوارع تحسبًا لشدة الرياح، إلى جانب متابعة حالة الطرق لضمان انتظام الحركة المرورية.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر خلال فترات سوء الأحوال الجوية، والالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة قائدي المركبات، مع تقليل التحرك إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم.

وأكد أن المحافظة تتابع الموقف أولًا بأول، وستتعامل بكل حسم مع أي تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، لضمان سلامة المواطنين واستمرار انتظام الخدمات

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية حالات طارئة أو أعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، من خلال التواصل مع غرفة العمليات ومركز السيطرة بالمحافظة على الأرقام التالية: (0862342200 – 0862320001 – 0862320002)، وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.

