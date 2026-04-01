تعطيل الدراسة غدًا بجميع مدارس ومعاهد أسيوط بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : محمود عجمي

11:34 م 01/04/2026

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

قرر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة غدًا الخميس للطلاب والعاملين بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، باستثناء دواوين الإدارات التعليمية والمديريات، وذلك في ضوء سوء الأحوال الجوية المتوقعة وحرصًا على سلامة الطلاب.

تقارير الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر

وأوضح محافظ أسيوط أن القرار جاء استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس غير المستقر، تتضمن فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكد اللواء محمد علوان أنه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والبيئة، وقطاع المعاهد الأزهرية، لاتخاذ هذا القرار بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين داخل المنظومة التعليمية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لتلقي البلاغات الطارئة والتعامل الفوري معها.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين توخي الحذر، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الترابية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار، مع الالتزام بالإرشادات المرورية خاصة على الطرق السريعة، حتى استقرار الأحوال الجوية. كما دعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام:

