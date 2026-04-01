وزير الداخلية يشارك فى اجتماع وزراء الأمن العرب ويشدد على مواجهة الإرهاب

كتب : علاء عمران

09:00 م 01/04/2026 تعديل في 10:22 م

شارك اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في الاجتماع الوزاري الثالث والأربعين لوزراء الداخلية العرب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة جميع وزراء الداخلية العرب، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون الأمني المشترك.

الرئيس السيسي يكرم وزير الداخلية

شهد الاجتماع تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، تقديرًا لجهوده في دعم الأمن والاستقرار العربي وحفظ السلام في المنطقة.

أكد وزير الداخلية، خلال كلمته على أهمية مواصلة الجهود لتطوير التكامل الأمني العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتصاعد العمليات العسكرية، مشيرًا إلى خطورة تصاعد خطاب الكراهية والتطرف واستغلال التنظيمات الإرهابية للتكنولوجيات الحديثة.

تطرق توفيق، إلى تهديدات الجريمة المنظمة، واستغلالها للأوضاع الإقليمية في تسهيل الهجرة غير الشرعية وانتشار المخدرات، مشيدًا بجهود مجلس وزراء الداخلية العرب في بناء قدرات الدول الأعضاء لمكافحة المخدرات التخليقية.

جهود وزارة الدخلية في تطوير المعايير العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل

استعرض وزير الداخلية جهود الوزارة في تطوير المعايير العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، التي اعتمدتها الأمم المتحدة كنموذج لتدريب فرق حفظ السلام على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الدول الأخرى، بما يعكس التزام مصر بمعايير حقوق الإنسان.

جاءت المشاركة في الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك ودعم المنظومة الأمنية العربية، بما يضمن تأمين المجتمعات العربية والحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل التحديات الراهنة.

اقرأ ايضًا:

طعنه بـ"مطواة".. ماذا قالت المحكمة في حكمها على متهم بالشروع في قتل طفل في زفاف بالجيزة؟

40 مليار جنيه لـ36 بنكًا.. من هو رجل الأعمال محمد الخشن "حوت الأسمدة"؟ (تفاصيل)

فيديو قد يعجبك



إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
شئون عربية و دولية

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق