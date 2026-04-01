أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على المتهم بالشروع في قتل طفل أثناء رقصه بسلاح أبيض "مطواة"، بالحبس سنة مع الشغل.

حيثيات الحكم على المتهم بالشروع في قتل طفل بالجيزة

وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة، وفق ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها، والمستخلص من أوراق الدعوى والتحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة، تتمثل في أنه أثناء تواجد المتهم والمجني عليه بحفل عرس نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بدفع المجني عليه ولكمه في وجهه، ثم انتهت المشاجرة وغادر المتهم مكان الواقعة.

وأضافت المحكمة أن المتهم عاد بعد نحو 5 دقائق حاملاً مطواة، وقام بالتعدي على المجني عليه عمدًا، حيث ضربه في رأسه بمقبض المطواة، ثم طعنه في بطنه قاصدًا إيذاءه والمسـاس بسلامة جسده، مما أسفر عن إصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا.

وأشارت الحيثيات إلى أن الأدلة قد توافرت على صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم "محمد ب"، وأن تقرير الطب الشرعي أثبت أن إصابات المجني عليه قطعية غائرة، ناتجة عن الضرب بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب، أياً كان نوعه، وأنها تتفق مع تاريخ الواقعة والتصوير الوارد بالتحقيقات، وتستلزم مدة علاج تتجاوز 20 يومًا.

وكان المتهم قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه كان يرقص بسلاح أبيض "مطواة" خلال حفل العرس، فأصاب المجني عليه عن طريق الخطأ، إلا أنه لم يُسأل بتحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة أنكر الاتهام.

وفيما يتعلق بدفع الدفاع بعدم جدية التحريات، أوضحت المحكمة أنه جاء مرسلاً دون بيان أساسه أو مرماه، ولا يُعد دفعًا صريحًا يستوجب الرد، فضلًا عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات وشهادة مجريها.

أما عن الدفع ببطلان أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات، فقد أكدت المحكمة أنها لم تعول على أي دليل مستمد من هذا المحضر، ومن ثم التفتت عن الرد عليه، إذ لا تلتزم بالرد على دفاع يتعلق بدليل لم تأخذ به.

الحيثيات: الواقعة وليدة اللحظة ولا يوجد بينهما خلافات سابقة

وأكدت المحكمة أن لها سلطة تكييف الواقعة والوصف القانوني الصحيح لها، دون التقيد بوصف النيابة العامة، مشيرة إلى أن الواقعة كانت وليدة اللحظة دون سبق تفكير أو روية، ولم يثبت وجود خلاف سابق بين الطرفين، مما ينتفي معه القصد الجنائي الخاص اللازم لجرائم القتل أو الشروع فيه.

وأضافت أنها لا تطمئن إلى ما ورد بأقوال الشاهدين بشأن توافر نية القتل لدى المتهم، وذلك إعمالًا لحقها في تجزئة الدليل، الأمر الذي انتهت معه إلى استبعاد هذه النية، ومن ثم عدم قيام ظرف سبق الإصرار.

ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المواد القانونية سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم "محمد ب" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

