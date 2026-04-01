"عبور لاند" ترفع أسعار منتجاتها من الجبن والألبان والعصير

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأحد، إن شركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها من الجبن والألبان بدءا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 أبريل.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر جبن عبور لاند تتراباك 500 جرام إلى 518 جنيها جملة للكرتونة 12 لتباع العبوة بنحو 43 جنيها.

كذلك رفعت الشركة سعر جبن عبور لاند تتراباك بلس 250 جراما إلى 583 جنيها جملة للكرتونة 27 عبوة، لتباع العبوة بنحو 21.5 جنيه.

ورفعت الشركة كرتونة لبن عبور لاند 1 لتر 12 عبوة إلى 520 جنيها جملة للكرتونة، لتباع العبوة بنحو 43.5 جنيها.

وارتفع سعر كرتونة لبن عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي تحتوي على 24 عبوة إلى 478 جنيها، لتباع بنحو 20 جنيها.

وارتفع سعر كرتونة عصير عبور لاند 1 لتر تحتوي على 12 عبوة إلى 306 جنيهات، لتباع بنحو 25 جنيها.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات شركة عبور لاند: