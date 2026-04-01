فيديو صادم بالجيزة.. شخص يعتدي بسلاح أبيض على سائق توك توك

كتب : عاطف مراد

05:30 م 01/04/2026

شخص يعتدي بسلاح أبيض على سائق توك توك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بسلاح أبيض على قائد مركبة "توك توك" في نطاق محافظة الجيزة، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

اعتداء بسلاح أبيض


وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات نجحت في تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، كما تم العثور بحوزته على الأداة المستخدمة في الاعتداء.

المتهم مصاب بعدم اتزان نفسي


وبمواجهته، كشفت التحقيقات أن المتهم يعاني من عدم اتزان نفسي، حيث حضرت شقيقته وأفادت بأنه من متعاطي المواد المخدرة ويعاني من أمراض نفسية، وقدمت مستندات تؤكد تلقيه العلاج داخل إحدى المستشفيات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الوقائع المتداولة وضبط المتورطين فيها.

الجيزة شخص يعتدي بسلاح أبيض سائق توك توك

