أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بشأن أهمية انعقاد مؤتمر ومعرض "إيجبس 2026" ومردودها على مصر في هذا التوقيت.

أهمية معرض إيجبس 2026 لمصر.. مدبولي يكشف التفاصيل

قال "مدبولي" إن انعقاد المؤتمر يمثل رسالة إيجابية قوية، نظرًا للحضور الكبير للشركات العالمية العاملة في قطاع البترول، مؤكدًا أن ذلك يعكس مكانة مصر باعتبارها مركزًا مهمًا ولها ثقل في هذا القطاع.

وأضاف أن مصر تُعتبر دولة محورية في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن الأهم هو توجه شركات الاستثمار المتخصصة إلى إنشاء مشروعات جديدة داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الاستثمارات تمثل التزامات واضحة من جانب الشركات، والتي تم الإعلان عنها خلال لقاءاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل استثمارات كبيرة في مجالي الاستكشاف والإنتاج.

ما هو موعد تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من البترول؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن مؤتمر "إيجبس" سلط الضوء على الإمكانيات الواعدة لقطاع البترول في مصر، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي.

