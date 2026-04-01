قافلة مجانية تكشف على 671 مواطنًا خلال يومين بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

01:45 م 01/04/2026 تعديل في 01:45 م
    قافلة طبية مجانية بالجرايشة في أبوصوير بالإسماعيلية
نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بقرية الجرايشة التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالاهتمام بصحة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعمال القافلة، برفقة عدد من قيادات القطاع الصحي، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وكيل الوزارة أن القافلة، التي أُقيمت بوحدة طب أسرة الجرايشة يومي 30 و31 مارس 2026، نجحت في توقيع الكشف الطبي على 671 مواطنًا بالمجان، بواقع 328 مواطنًا في اليوم الأول و343 في اليوم الثاني.

7 عيادات تخصصية لخدمة الأهالي

شملت القافلة 7 تخصصات طبية هي: الباطنة، النساء، الأطفال، الرمد، تنظيم الأسرة، المسالك البولية، وطب الأسنان، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل المعملية وصرف الأدوية مجانًا.

تحويل حالات للمستشفيات واستكمال العلاج

تم تحويل عدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو تلقي التدخلات الطبية اللازمة داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

تثقيف صحي وتوعية للمواطنين

حرصت القافلة على تقديم ندوات توعوية شملت موضوعات مهمة مثل الوقاية من السعار، وتنظيم الأسرة، والتربية الإيجابية، وترشيد استخدام المضادات الحيوية.

إقبال كبير على مختلف التخصصات

شهدت القافلة إقبالًا ملحوظًا، حيث استقبلت عيادة الباطنة 233 حالة، والأطفال 164 حالة، والرمد 71 حالة، إلى جانب باقي التخصصات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

أخبار

المزيد

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق