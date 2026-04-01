واصلت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن استراتيجية مواجهة كافة أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها، عبر الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

جهود الأمن الاقتصادي

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط آلاف القضايا في مختلف القطاعات، تضمنت:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: ضبط 1,300 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء: ضبط 3,981 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

مخالفات ضرائب عامة

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم: ضبط 482 قضية شملت مخالفات الضرائب العامة والجمارك والتحريات الضريبية.



الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة: ضبط 112 قضية متنوعة تشمل مخالفات المباني والمحلات غير المرخصة، وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة على مستوى الجمهورية لتعزيز الانضباط والسيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بكافة صورها، وضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة المجتمع.