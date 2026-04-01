مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح الرئيس السيسي أعلى وسام للأمن العربي

كتب : علاء عمران

02:01 م 01/04/2026 تعديل في 02:04 م

منح مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأول من أبريل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة"، وهو من أعلى الأوسمة العربية.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي في خدمة الأمن والاستقرار على مستوى العالم العربي، وهو ما يعكس عمق التعاون والعمل العربي المشترك، وترسيخ نهج يقدّر الجهود المخلصة لقادة يسعون لتعزيز وحدة الصف العربي بعطاء صادق ورؤية ثاقبة وإرادة لا تلين.

وأشار مجلس الوزراء العرب إلى أن منح هذا الوسام للرئيس السيسي يُظهر التقدير العميق لسيادته على المستويات العربية كافة، ويعكس التزام الدول الأعضاء بدعم قادة يعكسون رؤية استراتيجيّة للسلام والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التكريم في إطار تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن العربية، ودعم المبادرات التي تهدف إلى حماية الأمن العربي، وتأمين الجهود المشتركة لمواجهة كافة التحديات التي تهدد وحدة الصف العربي واستقراره.

