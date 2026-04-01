منح مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأول من أبريل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة"، وهو من أعلى الأوسمة العربية.

مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم السيسي أعلى وسام للأمن والاستقرار العربي

وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي في خدمة الأمن والاستقرار على مستوى العالم العربي، وهو ما يعكس عمق التعاون والعمل العربي المشترك، وترسيخ نهج يقدّر الجهود المخلصة لقادة يسعون لتعزيز وحدة الصف العربي بعطاء صادق ورؤية ثاقبة وإرادة لا تلين.

الرئيس السيسي نموذج للعطاء والقيادة العربية





وأشار مجلس الوزراء العرب إلى أن منح هذا الوسام للرئيس السيسي يُظهر التقدير العميق لسيادته على المستويات العربية كافة، ويعكس التزام الدول الأعضاء بدعم قادة يعكسون رؤية استراتيجيّة للسلام والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التكريم في إطار تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن العربية، ودعم المبادرات التي تهدف إلى حماية الأمن العربي، وتأمين الجهود المشتركة لمواجهة كافة التحديات التي تهدد وحدة الصف العربي واستقراره.

