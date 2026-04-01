يسعى مشتركو فروع وإدارات وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، لإجراء عملية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2026، والتي يتم تحصيلها خلال شهر أبريل الجاري، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

كيفية الاستعلام عن استهلاك فاتورة شهر مارس 2026 برقم العداد

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن الخطوات التي يجب على المشتركين اتباعها على مستوى جميع فروع وإدارات وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر مارس 2026 برقم عداد الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مارس 2026

الخطوة الأولى:

- تتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الخطوة الثانية:

- تتم من خلال الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة:

- تتم من خلال الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة:

- تتم من خلال كتابة البيانات الخاصة به؛ للتأكد منها "العنوان بالكامل- المحافظة" التابع لها العميل.

الخطوة الخامسة:

- تتم من خلال تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الخطوة السادسة:

- تتم من خلال كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة السابعة:

- تتم من خلال الضغط على زر الاستعلام.

خطة تركيب عدادات مسبقة الدفع:

وتنفذ الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة الحالية خطة موسعة لتركيب عدادات حديثة مسبقة الدفع بجميع شركات توزيع الكهرباء؛ سواء أكانت كودية أم ذكية، بدلًا من العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة.