ضبط كيان تعليمي بالقليوبية يعمل بدون ترخيص للنصب على المواطنين

كتب : علاء عمران

01:37 م 01/04/2026

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط مدير كيان تعليمي يعمل بدون ترخيص بدائرة قسم أول العبور بالقليوبية، متهم بالنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يدير الكيان التعليمي ويغري المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية بأمل الحصول على فرص عمل، فيما تبين أن هذه الوعود غير حقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية مقر الكيان وتم ضبط المدير وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات المزورة، بالإضافة إلى ختم إكلاشية منسوب صدورها للكيان.

أقر المتهم خلال المواجهة بارتكاب الواقعة بالتعاون مع مالك الكيان لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

