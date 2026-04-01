بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

01:44 م 01/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات الهامة.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع تقارير الوزراء حول المشروعات الجاري تنفيذها بكافة المجالات، ومتابعة خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح االيوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناول الاجتماع الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث تم تأكيد ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار.

مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية مجلس الوزراء

