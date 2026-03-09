أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي، بإحالة المديرة السابقة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية بمحافظة المنوفية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية سماحها لأحد المرشحين السابقين في انتخابات مجلس النواب الأخيرة بالتواجد داخل المدرسة واستغلالها في أعمال الدعاية الانتخابية لصالحه قبل انطلاق العملية الانتخابية.

تحقيقات النيابة الإدارية مع مديرة مدرسة بالمنوفية



وكانت النيابة الإدارية ببركة السبع قد تلقت إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بشأن الواقعة، وما انتهت إليه المديرية من إصدار قرار بنقل المديرة من المدرسة عقب اكتشاف المخالفة.

وباشرت التحقيقات بمعرفة الأستاذ محمد عبد الصمد، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد فاروق، مدير النيابة، حيث كشفت التحقيقات عن ثبوت إخلال المتهمة بواجباتها الوظيفية، بعدما سمحت لأحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس النواب بالتواجد داخل المدرسة التي كانت تتولى إدارتها آنذاك.

وأوضحت التحقيقات أن المرشح استغل وجوده داخل المدرسة في ممارسة الدعاية الانتخابية، من خلال توزيع مواد دعائية على التلاميذ تمثلت في أدوات مدرسية وصور خاصة به، فضلًا عن التقاط صور مع التلاميذ داخل مقر المدرسة دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وأكدت النيابة أن هذه التصرفات تمت بالمخالفة للكتب الدورية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تحظر استخدام المؤسسات التعليمية في أي أغراض دعائية أو إعلانية تحمل شعارات سياسية أو حزبية، كما تحظر المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي صورة حفاظًا على حيادية المؤسسة التعليمية وصونًا لدورها التربوي.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المديرة السابقة إلى المحاكمة التأديبية.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية