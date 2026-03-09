تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض المعدن الأصفر في البورصة العالمية، متأثرًا بارتفاع الدولار وصعود عوائد السندات، وهو ما شكل ضغطًا على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية ليتجاهل تأثير تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلية.



يوم الأحد ارتفع سعر الذهب بمصر بنحو 250 جنيها دفعة واحدة رغم إغلاق البورصات العالمية وهو ما أرجعه بعض تجار الذهب إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وسجل الجنيه اليوم هبوطا جديدا خلال تعاملات البنوك ليلامس مستوى 53 جنيها لكل دولار وسط تصاعد توتر حرب أمريكا وإيران وتبعاتها على المنطقة وإغلاق مضيق هيرمز وارتفاع أسعار النفط.

وجاء ذلك في وقت عززت فيه الزيادات القوية في أسعار الطاقة المخاوف المرتبطة بالتضخم عالميًا، مما أدى إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة القريبة، وفق تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في متابعة أسعار الذهب والمعادن الثمينة.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في السوق المحلي انخفضت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – إلى مستوى 7450 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، حيث فقدت الأوقية نحو 80 دولارًا خلال تعاملات اليوم لتصل إلى مستوى 5094 دولارات.

وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8514 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6386 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 59600 جنيه في السوق المحلي.

وأوضح تقرير "آي صاغة" أن أسعار الذهب في مصر كانت سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي أيضًا، حيث انخفضت بنحو 4%، بما يعادل نحو 300 جنيه لجرام الذهب عيار 21، حيث بدأ الجرام تداولات الأسبوع عند مستوى 7525 جنيهًا قبل أن يختتمها عند 7225 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة تقارب 2%، بما يعادل 107 دولارات للأوقية، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 5279 دولارًا، قبل أن تغلق عند 5172 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي جاء نتيجة انخفاض الأوقية عالميًا، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر – الذي اقترب من مستوى 53 جنيهًا – ساهم في تقليل حجم الخسائر التي تعرض لها الذهب محليًا.

وعلى المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط مع صعود مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، ما أدى إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره من الأصول التي لا تحقق عائدًا.

وجاء هذا التراجع في أسعار الذهب عالميًا رغم حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق الدولية، حيث ساهم الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية في دعم قوة الدولار وتعزيز المخاوف المرتبطة بالتضخم، مما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويرى التقرير أن الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب خلال الاثني عشر شهرًا الماضية يعود في الأساس إلى توقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا وخفض أسعار الفائدة.

إلا أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية إلى مستويات تقترب من 100 دولار للبرميل أعاد المخاوف المرتبطة بالتضخم إلى الواجهة، ما جعل احتمالات خفض أسعار الفائدة أقل وضوحًا، ودفع الأسواق إلى إعادة تسعير الذهب وفق هذه المتغيرات الاقتصادية.

