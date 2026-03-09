أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرتين مسيّرتين في أجواء إيران، إحداهما في محافظة بوشهر والأخرى فوق العاصمة طهران.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري أن الطائرتين من طراز MQ-9 Reaper، حيث تم إسقاط إحداهما في منطقتي جم وخورموج بمحافظة بوشهر، بينما أُسقطت الأخرى في أجواء طهران.

وأوضح الحرس الثوري أن المسيّرتين تم رصدهما واعتراضهما بواسطة "أنظمة دفاع جوي متطورة" وتحت إشراف "شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد"، قبل أن يتم تدميرهما.