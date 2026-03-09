إعلان

إيران تعلن إسقاط مسيّرتين من طراز MQ-9 فوق بوشهر وطهران

كتب : وكالات

03:25 م 09/03/2026

إسقاط طائرات مسيرة أرشيفية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرتين مسيّرتين في أجواء إيران، إحداهما في محافظة بوشهر والأخرى فوق العاصمة طهران.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري أن الطائرتين من طراز MQ-9 Reaper، حيث تم إسقاط إحداهما في منطقتي جم وخورموج بمحافظة بوشهر، بينما أُسقطت الأخرى في أجواء طهران.

وأوضح الحرس الثوري أن المسيّرتين تم رصدهما واعتراضهما بواسطة "أنظمة دفاع جوي متطورة" وتحت إشراف "شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد"، قبل أن يتم تدميرهما.

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج

