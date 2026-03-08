كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد دراجة كهربائية يسير برعونة ويصطدم بطفل في محافظة بني سويف.

طفل 3 سنوات يصطدم به قائد دراجة كهربائية دون إصابات ببني سويف

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وأن الواقعة حدثت بتاريخ 5 من الشهر الجاري، عندما كان طفل يبلغ من العمر 3 سنوات يسير بدائرة قسم شرطة بني سويف، واصطدم به قائد الدراجة الكهربائية دون حدوث إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة الكهربائية وقائدها وقت الواقعة، وهو طالب يبلغ من العمر 10 سنوات، ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وباستدعاء والده (عامل) أكد أن الحادث حدث أثناء لهو الطفل دون قصد منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

