خلاف على لعب في "صالة جيم" يشعل حرب شوارع في بولاق

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين ببولاق الدكرور بالجيزة.

تحريات أجهزة الأمن أكدت من الفحص، عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى"، طرف ثان "طالب "مصاب بكدمة بالعين"، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على الطرفين، و بمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدهما بإحدى صالات الألعاب الرياضية بدائرة القسم لخلاف بينهما حول إستخدام أدوات التدريب وعقب نزولهما تعدى كل منهما على الآخر بالضرب مما أدى إلى حدوث إصابة الثانى المنوه عنها.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.