كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بعصا خشبية ويحاول كسر باب أحد المخابز البلدية بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول، وهو الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وطرف ثانٍ نجل عمه، ويقيمان بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، واتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالسب بسبب تلك الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرفين.