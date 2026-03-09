إعلان

عصا خشبية وخلافات مالية بين أبناء العمومة بالبحيرة

كتب : مصراوي

07:38 م 09/03/2026

جانب من الفيديو المتداول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بعصا خشبية ويحاول كسر باب أحد المخابز البلدية بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول، وهو الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وطرف ثانٍ نجل عمه، ويقيمان بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما.

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام عيار 18

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، واتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالسب بسبب تلك الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرفين.

مشاجرة عائلية مشاجرة فيديو البحيرة

