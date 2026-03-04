نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله "سائحة أجنبية" تتضرر من قائد "عربة حنطور" لقيامه بالتحرش بها لفظياً أثناء سيرها بأحد الشوارع بمدينة الأقصر.

جاء التحرك الأمني السريع فور رصد الفيديو، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بالفحص الفني وتحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق حنطور "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مدعياً في أقواله أنه كان يحاول إرشاد السائحة إلى أحد المحال التجارية، إلا أنه اكتشف قيامها بتصويره، فقام بتتبعها والنداء عليها لإثنائها عن موقفها ومحاولة الاعتذار لها خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

يأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي الحاسم لكافة المضايقات التي قد يتعرض لها المواطنون والسياح، وتوفير مناخ آمن في المناطق الأثرية والسياحية، والحفاظ على الصورة الحضارية للبلاد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة مهامها.

