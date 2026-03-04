إعلان

حسم لغز "فيديو الحنطور".. الداخلية تضبط المتهم بالتحرش بسائحة أجنبية في الأقصر

كتب : علاء عمران

02:52 م 04/03/2026 تعديل في 02:56 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله "سائحة أجنبية" تتضرر من قائد "عربة حنطور" لقيامه بالتحرش بها لفظياً أثناء سيرها بأحد الشوارع بمدينة الأقصر.

جاء التحرك الأمني السريع فور رصد الفيديو، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بالفحص الفني وتحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق حنطور "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مدعياً في أقواله أنه كان يحاول إرشاد السائحة إلى أحد المحال التجارية، إلا أنه اكتشف قيامها بتصويره، فقام بتتبعها والنداء عليها لإثنائها عن موقفها ومحاولة الاعتذار لها خشية تعرضه للمساءلة القانونية.
يأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي الحاسم لكافة المضايقات التي قد يتعرض لها المواطنون والسياح، وتوفير مناخ آمن في المناطق الأثرية والسياحية، والحفاظ على الصورة الحضارية للبلاد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة مهامها.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الأقصر سائحة أجنبية مديرية أمن الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
شئون عربية و دولية

فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
شئون عربية و دولية

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة