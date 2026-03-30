تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمحافظة البحيرة، في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

ضبط 9 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

وكشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام قائد سيارة نقل فنطاس بتجميع 8000 لتر من السولار وحجبها عن التداول، تمهيدًا لإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بتحصله على الكمية من إحدى محطات الوقود بمنطقة غرب النوبارية بدون تصريح، وبمساعدة المدير المسؤول عن المحطة.

الداخلية تفضح محاولة تهريب السولار وتقبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحطة وضبط المدير المسؤول وبحوزته 1000 لتر من السولار كان قد حجبها لنفس الغرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

