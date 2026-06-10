

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها المكثفة لضبط المخالفات التموينية والجرائم الاقتصادية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم العثور على نحو 11 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، في إطار محاولات التلاعب بالسلع التموينية وبيعها بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو 5 ملايين جنيه، عبر إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز والسلع الأساسية، ومواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

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