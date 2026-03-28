ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مسئولين عن محطتي وقود بالقاهرة بحوزتهما 30 ألف لتر مواد بترولية بعد حجبها لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

الداخلية تكشف محاولة تهريب المواد البترولية للسوق السوداء بالقاهرة

قالت الوزارة في بيان لها، إنه استمراراً لجهودها للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء لما له من آثار سلبية على الاقتصاد، أكدت تحريات الأمن بالقاهرة قيام مسئولين عن محطتي وقود بنطاق دائرتي قسم "الأميرية" و"النزهة" بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية وحجبها عن التداول لإعادة بيعها بسعر أعلى بالسوق السوداء.

سقوط عصابة الوقود.. حجب وتخزين المواد البترولية لإعادة البيع بالسوق السوداء

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما قرابة 30 ألف لتر من المواد البترولية. وبمواجهتهما أقرّا بتجميعها تمهيداً لإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.