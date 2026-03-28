إعلان

بسبب قطة.. ضبط حارسي عقار اعتديا على صانعة محتوى بالدقهلية

كتب : علاء عمران

04:04 م 28/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بأحد المواقع الإخبارية، تضمن تضرر صانعة محتوى من حارسي العقار محل سكنها بالدقهلية، لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب اعتراضًا على قيامها بإطعام قطة، والزعم بإلقائهما القطة من الطابق الخامس.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)، وبسؤالها أفادت بتضررها من حارسي العقار (إحدى السيدات ونجلها – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات، اعتراضًا على إطعامها القطة أمام شقتها بالدور الخامس، وطردها من العقار.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات بينهما وبين الشاكية بسبب إطعامها القطة وتناثر الفضلات بالعقار، ونفيا إلقاء القطة من الطابق الخامس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

