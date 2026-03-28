عبدالرحيم كمال يعلق على أداء زيزو وإمام عاشور مع المنتخب الوطني

كتب : هاني صابر

02:52 م 28/03/2026 تعديل في 03:36 م

علق المؤلف عبدالرحيم كمال، على أداء اللاعبين زيزو وإمام عاشور مع المنتخب الوطني مقارنة بأدائهما مع النادي الأهلي في المباريات، وذلك بعد مشاركتهما مع المنتخب أمس في المباراة الودية مع منتخب السعودية.

عبدالرحيم كمال: زيزو وعاشور بيلعبوا مع المنتخب أحسن من الأهلي

وقال عبدالرحيم كمال: "زيزو وإمام عاشور بيلعبوا مع المنتخب أحسن بكتير ما بيلعبوا مع الأهلي".

منتخب مصر يفوز على السعودية برباعية دون رد

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه حسام حسن، فوزا كبيرا على نظيره السعودي برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وافتتح الفراعنة التسجيل عن طريق إسلام عيسى الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى الخالي، قبل أن يضيف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني من رأسية قوية على حدود منطقة الـ6 ياردات، وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث بطريقة "لوب" رائعة فوق الحارس، فيما أتم عمر مرموش رباعية الفراعنة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

